“تجمع ثوار تاجوراء” لـ “الدبيبة”: وعودك وهمية ونرفض زيارتك لمدينتنا

أعلن تجمع ثوار تاجوراء، في بيان، رفض زيارة الدبيبة للمدينة، والتأكيد على أن تلك الزيارة تأتي بهدف؛ التقاط الصور وكسب تعاطف الأهالي فقط.

وجاء في نص البيان، المنشور عبر حساب تجمع ثوار تاجوراء على فيسبوك؛ “نرفض وبقوة زيارة الدبيبة لتاجوراء غداً للتصوير و الزمزكة بحوالي 400 متر قطران”.

وتابع البيان؛ “الضحك على الدقون لن نسمح به، وأهالي وسكان وشباب ورجال تاجوراء سيكونوا في الموعد، وتلاقينا معاك ألف مرة ولكن مفيش أي فائدة لمدينتنا وأهلها وكل وعودك كانت وهمية، والشباب حتلقاهم قدامك يستنوا فيك لو حاولت اتجي أنت أو أي زمزاك”.

وختم البيان موضحًا؛ “تنبيه: ما تضحكش على مدينة ضحت بأرواح خيرة شبابها ورجالها باش اتجي تركب على تضحيات الرجال بكلام فاضي وعودة الوهم خليها لإنساباتك وصغارك وعادل جمعة واللافي، بالليبي ما تجيش و دور على من تضحك”.