الحكومة الليبية: الانتخابات في خمس بلديات شهدت إقبالا واسعا

أكدت الحكومة الليبية أن الانتخابات التي شهدتها بلديات البيضاء، أجدابيا، الساحل، وردامة، وعمر المختار شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الانتخابات التي جرت أمس السبت كانت بتأمين من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية ومساندة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومتابعة من رئيس الحكومة أسامة حماد.

وأجرى نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني زيارة لمدينة أجدابيا، رفقة وزير الداخلية اللواء عصام بوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي ، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وكان في استقباله مدير مديرية أمن أجدابيا اللواء أحمد المسماري، ونائب رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وتفقد النائب خلال الزيارة عدد من مراكز انتخابات المجلس البلدي ببلدية أجدابيا وأثنى على الدور الفعًّال لإدارة تأمين وحماية مراكز الانتخابات وكافة الأجهزة الأمنية بالبلدية.