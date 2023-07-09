“فرنسا” ترحب بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء آلية لمتابعة إنفاق الدولة

الوطن/رصد رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء آلية لمتابعة إنفاق الدولة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة مهمة لهلق مناخ ملائم لإجراء الانتخابات، مؤكدةً دعمها للحلول الليبية وتمسكها بسيادة ليبيا.

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