شركة الكهرباء: الانتهاء من إصلاح العطل الناتج عن اشتباكات العجيلات

أعنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من إصلاح العطل الحاصل نتيجة الاشتباكات التي شهدتها مدينة العجيلات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه يجري العمل على إرجاع التيار الكهربائي لمنطقة العجيلات بشكل تدريجي.

وفي سياق منفصل أشارت الشركة العامة للكهرباء إلى تواصل العمل على استكمال مشروع خط نقل الطاقة (الرويس ابوعرقوب) جهد 400 ك.ف حيث يجري حالياً سحب الأسلاك لعدد من الأبراج من ناحية الرويس بهدف زيادة استقرارية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها .