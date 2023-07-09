بتنظيم “أوبك”..عون يشارك في فعاليات اليوم الختامي للندوة العالمية في فيينا

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شارك وزير النفط والغاز محمد عون، في فعاليات اليوم الختامي للندوة العالمية التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبِك)، بالعاصمة النمساوية فيينا.

وبحثت الندوة، التي أقيمت يومي 5 و 6 يوليو استراتيجيات ورؤى الدول المشاركة بشأن الاستثمارات والتمويل في صناعة النفط والغاز، وتطورها في الدول الإفريقية، وحماية البيئة وتغير المناخ.

وعقدت جلسات حوارية وزارية، على هامش الندوة، تحدث خلالها الوزير رفقة وزراء النفط العراقي والإيراني والكويتي، وأوضح فيها رؤية واستراتيجية الوزارة لمستقبل قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وناقش عون مع وزير الطاقة النيجيري والمدير التنفيذي لمؤسسة البترول النيجيرية، إمكانية الاستفادة من إمكانيات نيجيريا وتحولها نحو تكرير النفط، وإمكانية نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.

وعقد وزير النفط عدداً من اللقاءات الثنائية مع شركة OMV النمساوية، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، سُلّط خلالها الضوء على مؤملات النفط والغاز الصخري.