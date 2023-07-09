| توافق ليبي تونسي في مجال مكافحة الهجرة

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2023/07/09 على الساعة 10:40

: اتفقت تونس وليبيا على تعزيز التعاون الأمني ورسم سياسة مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتسلل غير القانوني عبر الحدود.

وفي مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، عماد الطرابلسي، ونظيره التونسي كمال الفقي، اتفق الطرفان على تحسين الخدمات المقدمة في مستوى المعابر الحدودية بين البلدين بمناسبة إعادة هيكلة المعبر الحدودي رأس جدير من الجانب الليبي من أجل ضمان انسيابية حركة عبور المسافرين والبضائع.

وجاءت المكالمة الهاتفية عقب تقرير لمنظمة حقوقية أكد أن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا.

وفي تصريح لرئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس نعمان مزيد لبوابة تونس، إنه تمّ نقل دفعة أولى من المهاجرين غير النظاميين من صفاقس نحو الجنوب.

وأضاف مزيد “تمّ نقل المهاجرين غير النظاميين على متن ثلاث حافلات، هناك خيار تركيز مركز إيواء للمهاجرين بالجنوب التونسي وتحديدا في منطقة الشوشة”.

ويرتكز مخيم الشوشة في منطقة عسكرية على بعد 7 كم من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا و25 كم من أقرب مدينة حضرية وهي بنقردان.