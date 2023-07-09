الدبيبة: لا بد من الإفصاح عن معلومات الاستثمارات كافة للشعب الليبي

ليبيا- تابع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال عمل مؤسسة الاستثمار والشركات التابعة لها وصعوبات العمل بصفته رئيسا لمجلس الأمناء فيها.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد نقل عن الدبيبة تأكيده لمجلس إدارة المؤسسة خلال زيارته لمقرها وجوب معالجة المشاكل الحائلة دون أداء مهامها وخططها الاستثمارية للعام 2023 مع الثناء على جهودها في مراجعة وإقفال حساباتها الختامية لها خلال السنوات الماضية.

وبحسب البيان أشار الدبيبة إلى أن إتمام المراجعة والإقفال للمرة الأولى منذ 15 عاما كانت في طليعة أهداف حكومته المنجزة في ملف الاستثمارات مشددا على وجوب التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية لذلك في كافة الخطط.

ووفقا للبيان نبه الدبيبة لضرورة الإفصاح عن قيم وبرامج كافة الاستثمارات وتوضيح كافة بياناتها وأرقامها للشعب الليبي لأن عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات الواقعية يترك المجال للجميع للتحدث عن مؤسسة الاستثمار وضياع أموالها.

ونقل البيان عن الدبيبة إشادته بجهود مؤسسات الدولة أصول مؤسسة الاستمار في الخارج أمام محاولات الاستيلاء والنهب مبينا أن النيابة العامة تعمل على متابعة القضايا والأحكام الصادرة بشأن المؤسسة دوليا بالتعاون مع إدارة القضايا وديوان المحاسبة والمصرف المركزي.

وأوضح البيان إن القائمين على إدارة مؤسسة الاستثمار أكدوا للدبيبة الإعلان عن قوائم مالية ومحافظ مجمعة للاستثمارات العقارية وغيرها مشددين على عدم ضياع أموال الليبيين وأنها واضحة بكل تفاصيلها بعد أن انتقلت المؤسسة من مرحلة حصرها وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة.