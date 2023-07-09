عقيلة صالح يتسلم رسالة خطية من الاتحاد الأفريقي بشأن مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا

تسلم مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب، عوض الفيتوري، السبت، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بشأن التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا.

ووفق بيان مقتضب صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، جاء ذلك خلال استقبال الفيتوري في مدينة بنغازي وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، يترأسه وزير خارجية الكونغو برازافيل، جون كلود جاكوسو.

ويضم المستشار الاستراتيجي ومدير مكتب ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن لبات، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، وحيدة العياري، والمستشار السياسي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بريس نازار الينقا هيبارا.

والتقى الوفد الأفريقي مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بمكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية، والمصالحة الوطنية في ليبيا.

ويزور وفد الاتحاد الأفريقي ليبيا منذ الثلاثاء الماضي، حيث استهل لقاءه في العاصمة طرابلس بالاجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد دبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

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وتركزت المناقشات على مشروع المصالحة الوطنية والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجامع المزمع عقده بالخصوص بدعم أفريقي.