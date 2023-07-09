رسمياً.. الدبيبة يعلن رفع الحكومة الايطالية الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن رفع الحكومة الإيطالية الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

وقال الدبيبة في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك “أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر القادم”.

وأضاف الدبيبة “أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا”.

وتأتي هذه الخطوة بعد الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى ايطاليا مطلع شهر يونيو، حيث أكد الدبيبة في حينه، أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية أعمالهما لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطني ليبيا.