هيئة الحج: تواصل توافد الحجاج من المدينة المنورة إلى مطارات ليبيا

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة توافد الحجاج من المدينة المنورة إلى المطارات في ليبيا.

وأكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أمس السبت وصول أول رحلة إلى مطار مطار معيتيقة مبينة أنه سيتوالى وصول باقي الرحلات تباعًا إلى مطارات البلاد بواقع 3 رحلات يومية.

وأعلن عضو بعثة الحج الليبية وليد السائح أنه يسمح للحجاج باصطحاب حقيبتين إثنتين تزن كل منهما 30 كيلو.

وقال السائح في تسجيل مصور أنه يمكن للحاج أن يزن حقائبه في الفندق ويأخذ كارت الصعود ويترك حقائبه في الفندق ليتم نقلها إلى المطار بسيارات نقل.

وبين السائح أن أجهزة أمن مطار المدينة المنورة ستعيد إلى الفندق أي حقيبة يوجد فيها شاحن خارجي “باور بنك” داعيا الحجاج لأخذ هذا الجهاز معهم في حقيبة اليد التي سيصعدون بها إلى الطائرة.