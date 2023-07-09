الدبيبة يعلن أن إيطاليا رفعت الحظر الجوي على الطيران المدني المفروض منذ 10 سنوات

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، أن الحكومة الإيطالية أبلغتهم برفع حظر الطيران المدني.

وذكر الدبيبة في تغريدة على “تويتر” :”أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات”.

وأوضح رئيس الحكومة في تغريدته أنه بذلك سيتم استئناف الرحلات بين البلدين في شهر سبتمبر القادم المقبل.

وتابع الدبيبة :”أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا”.