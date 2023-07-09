| بعد 10 سنوات…إيطاليا تقرر رفع حظرها على الطيران المدني الليبي

|

2023/07/09 على الساعة 12:50

: قررت الحكومة الإيطالية رفع حظرها على الطيران المدني الليبي المفروض على البلاد منذ 10 سنوات واستئناف الرحلات في سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة على “تويتر”، اليوم الأحد، حيث وجه فيها الشكر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقال الدبيبة “أثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما أشكر كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين الليبيين”.