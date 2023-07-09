داخلية الدبيبة: العثور على مواد مخدرة على شاطئ تاجوراء

ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال استمرارها في تنفيذ تعليمات وزيرها المكلف عماد الطرابلسي بشأن عمل الدوريات الأمنية بالسواحل.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار لتكثيف عمل الدوريات الساحلية لمكافحة التهريب وتأمين السواحل مؤكدا قيام إدارتها العامة بتسليم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مواد مخدرة تم العثور عليها خلال نشاطاتها.

ووفقا للبيان كانت المواد عبارة عن كيلوغرامين من مادة يشتبه في كونها “كوكايين” تم العثور عليها بحرا مقابل شاطى مدينة تاجوراء.