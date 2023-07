مصراتة: ضبط متهم بخطف 3 أشخاص وقتل أحدهم تعذيبا

أعلن مكتب النائب العام، ضبط شخص متهم باختطاف امرأة ورجلين وقتل أحدهما بعد الإفراط في تعذيبه بآلات حادة.

وأوضح النائب العام، أن القبض جاء بعد العثور على جثة المجني عليه غرب مدينة مصراتة وتتبع الأدلة التي أوصلت إلى هوية المتهم بارتكاب فعلَي الاختطاف والقتل.

ونشر مكتب النائب العام صورا أظهرت بعضا من أشكال التعذيب الذي طال المجني عليه، وكان من بينها نزع أظافر اليدين وجروح بليغة أخرى.

المصدر: مكتب النائب العام

