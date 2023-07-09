الطقس في ليبيا.. أجواء حارة والحرارة تصل لـ 44 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تأثير الكتلة الساخنة على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من رأس اجدير إلى مصراتة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 35 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و44 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا طفيفا غدا على بعض المناطق الساحلية، وسيكون ملحوظا يوم الثلاثاء على كامل المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة، نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و33 درجة مئوية على معظم المناطق.

وعن حالة الطقس في (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية على غدامس، وتسجل تراجعا يوم الثلاثاء.

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وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية.