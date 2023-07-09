“الدبيبة”: الحكومة الإيطالية تستأنف رحلات الطيران المباشرة إلى ليبيا في سبتمبر القادم 

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أعلن رئيس وزراء الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي فوق الأجواء الإيطالية بعد فرضه لحوالي 10 سنوات.

وأوضح الدبيبة، في تغريدة له على تويتر، أن الحكومة الإيطالية، قررت رفع حظرها الجوي لتُستأنف الرحلات المباشرة بين ليبيا و إيطاليا في سبتمبر من العام الجاري.

وقال رئيس الوزراء، إن ليبيا تثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة الليبية الإيطالية المشكلة لهذا الغرض، مثنيا على جهود كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل منح التأشيرات وحركة الملاحة الجوية بين البلدين.

وكان قد شكل رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وإيطاليا لبحث سبل رفع الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي.