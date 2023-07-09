أعلنت مديرية أمن طرابلس تسجيل 70 مخالفة مرورية في يوم واحد ضمن مناشط قسم شرطة النجدة.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى يوم الثلاثاء الماضي حجز 30 سيارة وضبط شخصين إثنين.

وكانت مديرية أمن طرابلس تسجيل 6232 مخالفة مرورية ضمن مناشط قسم شرطة النجدة للنصف الأول من العام 2023.

وأكدت مديرية أمن طرابلس ضبط 124 سيارة بلوحات ليبيا يقودها أجانب، كما تم ضبط 48 سيارة مطلوبة بالإضافة إلى ضبط لوحتين مسروقتين.

وأشارت مديرية أمن طرابلس أنه تم ضبط 35 سيارة مسروقة كما تم ضبط 24 شخصا بالإضافة إلى 107 سيارة مشتبهه بها ولوحات مزورة، كما تم تسليم 11 سيارة للحرس البلدي.