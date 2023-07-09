| فرنسا ترحب بقرار “الرئاسي” تشكيل “لجنة مالية عليا” وتصفه بـ”الخطوة المهمة”

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2023/07/09 على الساعة 12:30

: أكدت فرنسا، اليوم الأحد، ترحيبها بقرار المجلس الرئاسي القاضي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد.

ووصفت السفارة الفرنسية في ليبيا، في بيان لها قرار المجلس الرئاسي بأنه “خطوة ذات أهمية، لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية”، مشيرة إلى “دعم فرنسا المستمر الحلول الليبية – الليبية، وتمسكها بسيادة ليبيا”.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر الخميس الماض]، قرارا بتشكيل “لجنة مالية عليا” من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.