عمار معلقا على زيارة النمروش لزوارة: نطالب ببسط سيطرة وهيبة الدولة على منفذ رأس اجدير

ليبيا – طالب آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار،ببسط سيطرة وهيبة الدولة ولو اضطر الأمر إلى استعمال القوة من الحكومة وإعادة هيكلية المنفذ بالكامل.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” حديثي موجه إلى عبد الحميد الدبيبة وصلاح النمروش،يا صلاح النمروش أنت ذهبت لتأخذ في الإذن من زوارة لتدخل رأس جدير”.

وتابع عمار حديثه:” رأس اجدير ليست مملكة لزواره ليجلسوا فيها من 2012 إلى وقتنا هذا، يجب بسط سيطرة وهيبة الدولة ولو اضطر الأمر إلى استعمال القوة من الحكومة وإعادة هيكلية المنفذ بالكامل”.