البرلمان يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على “جنين” و”غزة”

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب، العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في كل من “غزة” و”جنين”، واصفة ذلك بالإجرام.

وأعربت اللجنة في بيان لها، عن استغرابها الشديد من “الصمت الدولي والعربي والإسلامي المخزي الذي لا يتناسب مع التصعيد الإجرامي الذي يرتكبه الاحتلال في فلسطين”.

وأكدت لجنة الخارجية للشعب الفلسطيني، تضامن الشعب الليبي الكامل له في نضاله المستمر ضد الاحتلال، مطالبة الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف أمام ذلك.

كما طالبت اللجنة بتحرك عربي عاجل لوضع حد لهذه المجازر التي “ما إن تتوقف حتى تبدأ مجددا في حق الشعب الفلسطيني”.

وفي وقت سابق عبرت خارجية حكومة الوحدة الوطنية، عن إدانتها لاستمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وآخرها العدوان على مخيم جنين.

وطالبت الخارجية في بيان، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وفق البيان.

وأكد بيان الخارجية رفض الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحراك إزاء هذه الأفعال.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، عملية عسكرية وُصفت بأنها “الأوسع على جنين ومخيمها منذ 2002”

