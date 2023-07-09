الدبيبة: الحكومة الإيطالية أبلغتنا برفع الحظر الجوي على الطيران الليبي في سبتمبر القادم

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي فوق الأجواء الإيطالية بعد فرضه لحوالي 10 سنوات.

وأوضح الدبيبة، في تغريدة له على تويتر، أن الحكومة الإيطالية، قررت رفع حظرها الجوي لتُستأنف الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا في سبتمبر من العام الجاري.

وقال الدبيبة، إن ليبيا تثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة الليبية الإيطالية المشكلة لهذا الغرض، مثنيا على جهود كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل منح التأشيرات وحركة الملاحة الجوية بين البلدين، وفق قوله.