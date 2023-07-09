الرقابة على الأغذية: ضبط شاحنتين في نطاق غريان تفتقر لأدنى الشروط الصحية الخاصة بوسائل النقل

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أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط عدد 2 شاحنات في نطاق مدينة غريان محملة بالمواد الغذائية لافتقارها الشروط الصحية للنقل.

وأضاف المركز، ان بلاغا ورد من قبل جهاز الحرس البلدي بخصوص ضبط عدد 2 شاحنات محملة مواد غذائية مختلفة الأنواع داخل نطاق مدينة غريان.

وأوضح المركز أن مفتشوا مكتب الجبل الغربي توجهوا للكشف على المواد الغذائية حيث تبين أن الشاحنتين تفتقر لأدنى الاشترطات الصحية الخاصة بوسائل النقل خاصة خلال درجات الحرارة المرتفعة بفصل الصيف.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه تبين أن صلاحية المواد الغذائية المحملة على الشاحنات جميعها سارية المفعول.

وأشار المركز إلى أنه تم تحويل تقرير مفصل إلى جهات الاختصاص لاتخاد الإجراءات القانونية حيالهم.