اوحيدة: لحل إشكالية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لا بد من التوجه إلى الأمم المتحدة بدعم دولي

ليبيا – رأى الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا،أنه إذا كانت هناك رغبة فعلية في حل إشكالية الأموال الليبية المجمدة لا بد من التوجه إلى الأمم المتحدة بدعم دولي.

اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” غير ذلك سيتسبب فقط في إثراء شركات اللوبي والمحامين الذين يتحصلون على الملايين مقابل وعود زائفة، لا أحد يحترم دولة تعتمد على قوى الضغط وليس على القانون والشرعية”.

وتابع اوحيدة حديثه:” شخصيا لا اتهم أي مسؤول أو جهة في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، ولكن من البديهي أن أصل الخلاف هو بين الدولة الليبية والأمير لوران بشأن قضية تعويضات ومحاموه وجدوا طريقا من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار التي كان من الأجدر رفض أي تعامل في القضية منذ البداية لكونها سيادية”.