ليبيا.. “خارجية النواب” تطالب بتحرك عاجل ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وجنين

طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، اليوم الأحد، بتحرك عربي عاجل من أجل وضع حد لمجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة وجنين.

ودعت لجنة الشؤون الخارجية، في بيان لها، إلى ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم أمام القضاء الدولي‎، قائلة: “قوات الاحتلال تعمدت الاستخدام المفرط للقوة، مما نتج عنه سقوط عدد كبير من المدنيين بين شهداء وجرحي، وتدمير واسع للبنية التحتية والأحياء المدنية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا وفاضحا لجميع الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان”.

والأربعاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهاء عملية عدوانية واسعة، استمرت يومين، في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، واستشهد خلالها 12 فلسطينيا، وقتل جندي إسرائيلي، بعد غارات شنها على غزة.

واستغربت اللجنة، ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة التي تمارس في حق الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل صمت دولي وإسلامي وعربي مخزٍ لا يتناسب إطلاقا مع التصعيد الإجرامي الذي ترتكبه قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت تضامن الشعب الليبي الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال، مطالبة جامعة الدول العربية بضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، لاتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.