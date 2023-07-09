“المشري” يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة القوانين الانتخابية 

الوطن| متابعات

استقبل رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم الأحد، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هورندال” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن لجنة 6+6، على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة، ولا تُعدّل إلا عن طريق اللجنة المشتركة.

وناقش المشري اعتماد خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب.

وتطرق إلى إمكانية إجراء نقاشات وحوارات لزيادة التوافق بين الأطراف السياسية؛ للوصول إلى الانتخابات المنشودة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة الرقم الوطني والسجل الإداري.