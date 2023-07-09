بعد قرار رفع الحظر على الطيران.. ليبيا وإيطاليا تتفقان على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم

اتفقت ليبيا وإيطاليا على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين واختيار ناقل جوي ليبي وآخر إيطالي لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس القادم، على أن تقلع أولى الرحلات التجارية المباشرة من ليبيا إلى إيطاليا في سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لرفع الحظر الجوي عن المطارات برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي اليوم الأحد مع سفير إيطاليا في ليبيا “جانلوكا البيريني” والوفد المرافق له لبحث سبل رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الطرفين بحثا آخر المستجدات التي خلصت لها الفرق الفنية الليبية الإيطالية المشتركة ونتائج الزيارة الميدانية في شهر مايو الماضي، والمتعلقة بالتدقيق في إجراءات السلامة بالمطارات الليبية والبرنامج الزمني المتعلق بفتح مجال الطيران وإعادة سير الرحلات الجوية بين البلدين.

وأبلغ الوفد الإيطالي الجانب الليبي عن قرار الحكومة الإيطالية برفع حظر الطيران المدني الليبي على إيطاليا، بعد استكمال الاشتراطات الفنية والأمنية.

وأكد رئيس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يولي هذا الملف أهمية قصوى لما له من تداعيات إيجابية على تسهيل سفر المواطنين الليبيين، ودعم العلاقة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا عزم بلاده الاستمرار في التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل رفع الحظر المفروض على ليبيا فوق الأجواء الأوروبية بشكل عام.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفني الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك والفريق الفني المرافق له، وعن الجانب الإيطالي مدير مؤسسة الطيران الإيطالي والفريق الفني التابع له.