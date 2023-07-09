محامي الأمير البلجيكي: نطالب بسجن مدير المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود لهذه الأسباب

ليبيا – صرح محامي الأمير البلجيكي لوران ارنوتس،أن قاضي التحقيق في بلجيكا يطالب بسجن مدير المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن؛وذلك لأنه لا يجيب على أسئلته حول مكان وجود الأموال الليبية لذلك قبل أن يكون علي شاهداً أصبح الآن مشتبهاً به.

وقال ارنوتس:” هذا ليس تركيزنا لأن ذلك يعتمد على تورطهم الشخصي في الجنح ويمكن أن تصبح أضرارًا جانبية للوضع الذي تسامحوا معه أو ساهموا في إخفائه”.

وأكد ارنوتس أنهم رفضوا التعاون بشكل كامل بناء على تعليمات من النائب العام، لذا لا ينبغي على دولة ليبيا أن تتعاون فقط من أجل استرداد أصولها بل أن تشجع على تتبعها أيضًا لكن لسبب ما لا يريد بعض الأشخاص ذوي النفوذ أن يعرفوا أو يُعلموا أين تذهب الأموال.

ارنوتس ختم:” أن هناك تقرير صدر الشهر الماضي عن المؤسسة الليبية للاستثمار يوضح على سبيل المثال 80 ٪ من 7 مليارات من العقارات في بريطانيا لم تجد أدلة على الملكية، لذا لا يمكنني إلا أن أفترض أن النخبة الليبية الجديدة تربح مثل النخبة القذافي السابقة إضافة إلى أنهم يملكون الشقق في لندن”.