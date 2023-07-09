دبيبة: إيطاليا أبلغتنا بقرار رفع الحظر الجوي على الطيران الليبي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

وأوضح رئيس الحكومة، عبر حساب الرسمي على موقع التدوينات تويتر، أنه سيتم استئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا، في سبتمبر القادم.

وأضاف: “أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا”.

وأعاد رئيس الحكومة نشر تدوينة عقب زيارته إيطاليا في يونيو الماضي، التي قال فيها: “أكدنا أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية أعمالهما، لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطنينا. أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على حفاوة الاستقبال، والرغبة الصادقة في تحصيل منفعة شعبينا ومصالحهما”.