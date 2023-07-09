انطلاق امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل للأساسي والثانوي

الوطن| متابعات

انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني لسنوات النَّقل بِمرحلتي التَّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022- 2023م، والتي يجريها تلامِيذ الصفوف الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن من مرحلة التَّعليم الأساسي، وطلاب الصفين الأول والثاني ثانوي.

وكان المركز الوطني للامتحانات قد أصدر تعميماً في اليوم السادس والعشرين من يونيو الماضي إلى مراقبي التَّربية والتعليم بالبلديات بتأجيل موعد امتحانات الدور الثاني إلى اليوم التاسع من يوليو لمنح فرصة للتلامِيذ والطلبة الذين لم يوفقوا في اِمتحانات الدور الأول للمراجعة، والاستعداد لأداء امتحاناتهم بناءً على تعليمات وزِير التَّربية والتَّعليم بشأن إجراء إزاحة أسبوع لمواعيد الدور الثاني لسنوات النَّقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023 م.

وتعرب وزارة التربية والتعليم عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والطلاب المتقدِّمين لإجراء امتحانات الدور الثاني في عُموم البلاد، وتُجدِّد تحذيرها للتلاميذ من اصطحاب الهاتف النقال، وآلات التسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المخزنة وكل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، باعتبار أن اصطحابها حالة من حالات الغش.