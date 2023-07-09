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عبد المولى: سيتم تعديل بعض قوانين انتخاب الرئيس في جلسة  البرلمان المُقبلة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أنه “سيتم تعديل بعض القوانين الخاصة بانتخاب الرئيس في جلسة البرلمان المُقبلة”.

وقال عبد المولى، في تصريح صحفي، إن من ضمن تلك القوانين التي يجب تعديلها ضرورة أن “يصبح رئيسا للدولة الليبية؛ من يتحصل على الأغلبية المطلقة في انتخابات الرئيس، وليس من الضروري الذهاب لجولة الإعادة”.

وأضاف أن “سنبحث إيجاد حكومة موحدة قادرة على الإشراف على الانتخابات وتوحيد المؤسسات في الدولة الليبية”.

وختم عبد المولى موضحًا؛ “سنناقش في جلسة المجلس القادمة القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6”.

 

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صحيفة الساعة 24

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