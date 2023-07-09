المفوضية تشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في مراقبة الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان.

وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن عبد الحكيم الشعاب عضو مجلس المفوضية وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية شارك اليوم الأحد، في مراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة بدولة أوزبكستان، ضمن وفد من المنظمة العربية للإدارات الانتخابية يضم هشام اكحيل رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة وعدد من الممثلين عن المنظمة.

وتجول الوفد في عدد من مراكز الانتخاب في العاصمة طشقند، لمراقبة سير وإجراءات الاقتراع والاطلاع على الأساليب والتقنيات المعتمدة في آلية التصويت والفرز والعد.

ويشارك في هذه الانتخابات قرابة 20 مليون ناخب، يتوجهون إلى 10,784 محطة اقتراع، ويتنافس على نيل مقعد الرئاسة في هذه الانتخابات 4 مرشحون من بينهم الرئيس الحالي ميرزاييف.