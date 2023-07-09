المشري يناقش مع هورندال اعتماد خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب

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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، مع سفيرةَ المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال اعتماد خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب.

وتناول اللقاء – في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس- الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن لجنة 6+6، على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة، ولا تُعدّل إلا عن طريق اللجنة المشتركة.

وتطرق لقاء المشري وهورندال إلى إمكانية إجراء نقاشات وحوارات لزيادة التوافق بين الأطراف السياسية؛ للوصول إلى الانتخابات المنشودة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة الرقم الوطني والسجل الإداري.