تقرير تحليلي: لهذه العوامل بات من الصعب إجراء الانتخابات في العام 2023

ليبيا – نشر القسم الإنجليزي في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تقريرا تحليليا حمل عنوان “ليبيا رهان المجتمع الدولي على إجراء انتخابات عام 2023”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تم التأكيد في مناسبات عديدة على أنها حل لعدم الاستقرار السياسي فيما اتسمت العملية الانتخابية حتى الآن ببنية تحتية ضعيفة وصراعات على السلطة بين الفاعلين السياسيين.

ووفقًا للتقرير استثمر المجتمع الدولي مرارًا وتكراًر في هذه العملية بصفتها الحل للأزمات السياسية والاقتصادية الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن من بين العوامل المعيقة لها غياب إطار دستوري يحدد بوضوح شكل الحكومة المقبلة وتقسيم السلطات.

وبين التقرير إن المفاوضين بشأن قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والدولة اصطدموا بمعايير أهلية مرشحي السباق الانتخابي الرئاسي وإمكانية السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح في وقت توجد فيه أحكام تجعل إجراء الاستحقاق التشريعي متوقفًا على إجراء الجولة الأولى بنجاح.

وأضاف التقرير إن هذا الجدل من شأنه إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشرعية بحلول نهاية عام 2023 في وقت حاول فيه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تمكين العملية الانتخابية قواعد انتخابية وسلوكية وزمنية رغم مساعي المجلسين للمحافظة على سياقهما الصارم وسيطرتهما الكبيرة.

وبحسب التقرير واجهت محاولات باتيلي الانتقادات الشديدة من الخبراء بحجة كونها تكرار للمحاولة الفاشلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 في ظل مخاوف تتعلق بأمن الإجراءات ونزاهتها وشفافيتها وشموليتها الشباب والنساء والأقليات والمجتمع المدني.

ونبه التقرير لعامل تلويث آخر للعملية الانتخابية متمثل في انتشار العنف غير الواقعي ضد المرأة على الإنترنت بما فيهن المرشحات لخوض الانتخابات، فضلًا عن المساحة المدنية المتقلصة باستمرار ما يعيق قدرة المجتمع المدني ممارسة الرقابة الديموقراطية الضرورية.

ترجمة المرصد – خاص