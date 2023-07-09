فوارق بملايين الدينارات في البيانات الرسمية.. أين تذهب أموال الليبيين؟

أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي، تضارباً ملحوظاً، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو المنقضي.

بيانات مصرف ليبيا المركزي، سجلت 49.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال الـ 6 أشهر الماضية، بينما بلغ الإنفاق العام 45 مليار دينار، بينما كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 45.2 مليار دينار، فيما كانت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات الفترة 50.7 مليار دينار أي بفائض بلغ 5.5 مليار دينار.

وكشفت بيانات المصرف أن إنفاق حكومة الوحدة والجهات التابعة لها أكثر من 41 مليار دينار خلال الـ 6 أشهر الماضية، بينما بلغت نفقات مجلس النواب 893 مليون دينار، ونفقات المجلس الرئاسي 324 مليون دينار، ونفقات مجلس الدولة 21 مليون دينار، ونفقات الشركة العامة للكهرباء 1.8 مليار دينار.

وبحسب المصرف، بلغت نفقات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 95.9 مليون دينار، والهيئة العامة للاتصالات 17.7 مليون دينار، وهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 364.9 مليون دينار.

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وتوزعت الإيرادات بواقع 33.4 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 4.7 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 327 مليون دينار.

كما بلغت إيرادات الجمارك 96 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 202 مليونا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونا، وإيرادات أخرى 343 مليون.

فيما أظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 27.8 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) سجلت 4.6 مليارات دينار، وخصص للتنمية (الباب الثالث) 2.2 مليار دينار، وللدعم (الباب الرابع) 10.4 مليار دينار، ولم تخصص أي مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).

وبحسب بيانات المصرف أنفقت حكومة الوحدة أكثر من 12 مليار دينار خلال يونيو فقط، حيث بلغ إنفاقها حتى 30 مايو الماضي 29.3 مليار بينما بلغ إنفاقها حتى 30 يونيو 41.4 مليار.

وبحسب وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية أكثر من 48.3 مليار دينار، اما الإيرادات السيادية فقد وصلت إلى 1.6 مليار دينار؛ إضافة إلى بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 711 مليون دينار.

وأوضحت الوزارة، شمل الإنفاق الحكومي المرتبات والتي وصلت إلى 27.8 مليار دينار، فيما وصلت النفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 4.7 مليار دينار، إضافة إلى مشروعات وبرامج التنمية التي وصلت إلى 2.2 مليار دينار ، وشمل الإنفاق على باب الدعم 10.4 مليار دينار.

والشهر الماضي، سجل تضارباً في الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصرف ليبيا المركزي، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو.

وأظهر بيان الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية وصول حجم نفقات الجهات العامة 32.6 مليار دينار، مقابل 32.1 مليار دينار وفق بيان المصرف المركزي الصادر في 8 يونيو الجاري. أما الإيرادات العامة، فسجلت 48.6 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 47.7 مليار دينار. وفق تقرير المصرف المركزي نفسه.