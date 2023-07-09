بوراص: قرار تشكيل لجنة الترتيبات المالية لم يشر إلى ضرورة اعتماد مخرجاتها والمصادقة عليها

الوطن/رصد

قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص عن لجنة الترتيبات المالية، إن قرار تشكيلها لم يشر إلى ضرورة اعتماد مخرجاتها والمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن محاولة الرئاسي تطبيع العلاقات بين الأطراف الليبية ولعب دور الوسيط تصرف ذو وجهين وجه مطمئن وآخر غير مطمئن، حيث أن الجانب المطمئن يتمثل في حماية مصدر الاقتصاد الليبي “النفط” من أي تهديدات قد يمارسها أحد الأطراف لتحقيق أهدافه، أما الوجه الثاني غير المطمئن هو وجود آلية جديدة لتموضع الأطراف المستفيدة من الأزمة بشكل جديد يساعدها أكثر في البقاء والاستفادة من الموارد.

ولفتت أن الرئاسي ليس صاحب الاختصاص وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لكن تبقى خطوة اللجنة المالية بناءة تساهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار، حيث أن هذه الخطوة تفتح نقاش استراتيجي بين الأطراف الليبية في إطار صلاحية الرئاسي المتمثلة في مشروع المصالحة.

وأشارت إلى أن غياب السلطة الرقابية والتشريعية عن ممارسة دورها الحقيقي على السلطة التنفيذية يعد عثرة في طريق إصلاح إدارة الأموال بشكل عادل وهادف.