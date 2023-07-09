الشنطي: الرقابة الإدارية أول جهة رقابية تقدم تقريرها السنوي للسلطة التشريعية

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان محمد الشنطي، مع الوكيل خالد سعيد ضو، بمديري الإدارات العامّة والمكاتب بالهيئة؛ لمناقشة بعض المواضيع الهامة، والإجراءات المتّخذة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حيال الملاحظات الواردة بتقرير الهيئة للعام 2022.

ومن جانبه أعرب الشنطي، عن شكره وتقديره لكافّة المشاركين في إعداد التقرير السنوي للهيئة؛ كونها أول جهة رقابية تقدم تقريرها السنوي للسلطة التشريعية؛ تنفيذا لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

وختم الشنطي مؤكدًا على “عدم التهاون مع الجهات غير الملتزمة بالرد على ما جاء بالتقرير؛ عملا بأحكام المادة (52) من ذات القانون”.