المريمي: التوافق على نسبة كبيرة من النقاط الخلافية بالقوانين الانتخابية

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن مجلسي النواب والدولة توافقوا بنسبة كبيرة جدا على النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية وإن كانت هناك بعض الملاحظات على عدد من المواد.

وأضاف المريمي في مقابلة مع “قناة الحدث” أنه لا داعي لدخول المرشح الرئاسي لجولة ثانية من الانتخابات في حال حصوله على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

وأشار المريمي إلى أنه بعد إقرار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب سوف يقوم مجلسي النواب والدولة بالتباحث لتشكل حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات تعمل على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وحماية مراكز الاقتراع.

ولفت المريمي إلى أنه سيتم التنسيق مع البعثة الأممية بشأن اختيار الحكومة الجديدة كي لا يحدث معها كما حدث مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.