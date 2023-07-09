142 حادث..مرور بنغازي ينشر إحصائية حوادث السير لشهر مايو الماضي

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كشف قسم المرور والتراخيص بنغازي، أنه تم تسجيل عدد 142 حادث سير خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أنه نتج عن 10 حادث وفاة عدد 13 شخص، في حوادث داخل المدينة، أما الحوادث خارج المدينة فهي 4 حوادث نتج عنها وفاة 4 أشخاص.

وأضاف مرور بنغازي أن الإصابات البليغة 33 حادث نتج عنها إصابة 48 شخص، موضحًا أنه تم تسجيل 29 حادث بسيط نجم عنها 59 إصابة.

ولفت القسم إلى أن حوادث الإتلاف للسيارات فقط 66 حادث، وإجمالي المركبات التالفة 272 سيارة، مؤكدًا أن القيمة المالية للسيارات التالفة تقديرًا 272 ألف دينار.

وأفاد أن إجمالي المستندات المضبوطة والسرعة بلغت 7412 مستند، وعدد الجنح 1026 جنحة وعدد المخالفات 1324 مخالفة.

وأكد قسم مرور بنغازي أن إجمالي السيارات المحجوزة 49 سيارة، وحوادث الخمرة 6 وضبط الخمرة 1، وضبط الليبيين والأجانب بدون مستندات 23 مخالفة.