القيب: أقف على أرض صلبة ولم ارتكب أية مخالفات في ملف الإيفاد الخارجي

ليبيا – نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال عمران القيب لمكتب إعلام وزارته صحة أخبار متداولة في صفحات التواصل الإجتماعي.

بيان صحفي صدر الوزارة طالعته صحيفة المرصد نقل عن القيب تأكيده عدم قيامه بتقديم أي بلاغ كيدي ضد الصحفيين مع إعلانه استعداده لتقبل كافة الانتقادات بصدر رحب مؤكدا أنه لم لم ولن يقدم على هذه الأفعال التي يقوم بها الضعاف ممن لا حول ولا قوة لهم.

ووفقا للبيان شدد القيب على وقوفه على أرض صلبة لعدم ارتكابه أية أفعال مخالفة للقانون بملف الإيفاد الخارجي بعد أن أثبتت نتائج لجنة التحقيقات المشكلة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لذلك.