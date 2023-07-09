“اللافي” يبحث مع السفير الايطالي استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

الوطن/متابعات

عقد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في الحكومة المنتهية وليد اللافي اجتماعًا مع سفير جمهورية ايطاليا في ليبيا “جانلوكا البيريني” والوفد المرافق له؛ لبحث سبل رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وبحث الطرفان آخر المستجدات التي خلصت لها الفرق الفنية الليبية الإيطالية المشتركة ونتائج الزيارة الميدانية في شهر مايو الماضي، والمتعلقة بالتدقيق في إجراءات السلامة بالمطارات الليبية والبرنامج الزمني المتعلق بفتح مجال الطيران وإعادة سير الرحلات الجوية بين البلدين.

وأبلغ الوفد الإيطالي الجانب الليبي عن قرار الحكومة الإيطالية برفع حضر الطيران المدني الليبي على إيطاليا، بعد استكمال الاشتراطات الفنية والأمنية.

واتفق الجانبان على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين واختيار ناقل جوي ليبي وآخر ايطالي؛ لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا في مدةٍ أقصاها أغسطس القادم، على أن تقلع أولى الرحلات التجارية المباشرة من ليبيا إلى إيطاليا في سبتمبر القادم.

وأكد السفير الإيطالي لدى ليبيا “جانلوكا البيريني” عزم بلاده الاستمرار في التعاون؛ لتسهيل رفع الحظر المفروض على ليبيا فوق الأجواء الأوروبية بشكل عام.