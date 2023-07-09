بوراس: محاولة الرئاسي تطبيع العلاقات بين الأطراف الليبية هو تصرف ذو وجهين

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة بوراس، بشأن قرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا، إن محاولة الرئاسي تطبيع العلاقات بين الأطراف الليبية ولعب دور الوسيط من خلال قرار اللجنة المالية العليا هو تصرف ذو وجهين وجه مطمئن وآخر غير مطمئن.

بوراس أشارت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الجانب المطمئن يتمثل في حماية مصدر الاقتصاد الليبي “النفط” من أي تهديدات قد يمارسها أحد الأطراف لتحقيق اهدافه.

وأوضحت أن الوجه الثاني الغير مطمئن هو وجود آلية جديدة لتموضع الأطراف المستفيدة من الأزمة بشكل وأسلوب جديد يساعدها أكثر في البقاء والاستفادة من المصادر الاقتصادية المحدودة والمتمثل في النفط والغاز.

ورأت أنه رغم أن المجلس الرئاسي ليس صاحب الاختصاص وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لكن تبقى خطوة اللجنة المالية بناءة تساهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتفتح نقاش استراتيجي بين الأطراف الليبية في إطار صلاحية الرئاسي المتمثلة في مشروع المصالحة.

ولفتت إلى أنه يبقى غياب السلطة الرقابية والتشريعية عن ممارسة دورها الحقيقي على السلطة التنفيذية عثرة في طريق إصلاح إدارة الأموال بشكل عادل وهادف.

كما بيّنت أن هذه الخطوة إذا لم تتبعها خطوة توحيد السلطة التنفيذية تبقى خطوة محل خلاف في حال نتائج اللجنة لم تلبي طموحات أي طرف من الأطراف المشاركة.

وأكدت على أن هناك إشكالية في نص قرار تشكيل اللجنة كونه لم يشر إلى ضرورة اعتماد مخرجاتها والمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة الاختصاص في اعتماد الميزانية.