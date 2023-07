أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” رفع الحكومة الإيطالية الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر تويتر أن الرحلات ستستأنف في سبتمبر القادم؛ مثنيا على جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة بالخصوص، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل التنقل على المواطنين الليبين، وفق قوله.

وأعاد الدبيبة نشرة تغريدة له عقب عودته من روما في يونيو الماضي، كان قد قال فيها: “أكدنا أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية أعمالها لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطنينا”

وشهدت العلاقة بين طرابلس وروما تقاربا منذ بداية العام، حيث بدأت بزيارة وفد حكومي إيطالي بقيادة رئيسة الحكومة “جورجيا ميلوني” أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات، بينها كشف وتطوير الغاز والنفط.

فيما زار الدبيبة روما في يونيو الماضي، وعاد منها بـ5 اتفاقيات جديدة في مجالات النفط والغاز والاستثمار عقب عقده لقاء تقابليا مع نظيرته الإيطالية “ميلوني”.

وتوقفت حركة الطيران الليبي إلى الدول الأوروبية وكثير من دول العالم، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، حسب تقارير لمصلحة الطيران المدني.

وتقتصر رحلات الطيران في ليبيا على تونس والأردن وتركيا ومصر والسعودية. ولا توجد شركات طيران عالمية منافسة، باستثناء ثلاث شركات خاصة.

وتقول بيانات رسمية إن الاقتصاد الوطني وشركات الطيران المحلية تتكبد خسائر بنسبة 85% من محطاتها في الخارج بسبب فرض حظر الطيران للدول الأوروبية.

وتسبب القرار في حاجة المسافر الليبي أحيانا للوصول إلى دولة أوروبية المرور بخمس عواصم والدفع بالعملة الصعبة.

المصدر: تصريحات + وكلات إخبارية

The post بعد عقد كامل.. إيطاليا ترفع الحظر الجوي عن الطيران المدني الليبي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار