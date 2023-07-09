برلماني ليبي: جلسة “النواب” المقبلة ستشهد تعديل قوانين انتخاب الرئيس

قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد النبي عبد المولى، إن جلسة البرلمان المقبلة، ستشهد تعديل بعض القوانين الخاصة بانتخاب الرئيس.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن من ضمن تلك القوانين التي يجب تعديلها، ضرورة أن يصبح رئيسا للدولة الليبية؛ من يتحصل على الأغلبية المطلقة في انتخابات الرئيس، وليس من الضروري الذهاب لجولة الإعادة.

وتابع: “سنبحث إيجاد حكومة موحدة قادرة على الإشراف على الانتخابات وتوحيد المؤسسات في الدولة الليبية، وسنناقش في جلسة المجلس القادمة القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6”.