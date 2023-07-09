أبوزريبة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الليبية في بيلاروسيا تعزيز التعاون الأمني

الوطن| رصد

استقبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة في بنغازي، القائم بأعمال السفارة الليبية في دولة بيلاروسيا محمد استيتر، لبحث التعاون الأمني.

و ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الجهات ذات الصلة في البلدين.

وأكد أبوزريبة على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وضرورة تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مؤكداً على توفير فرص تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية بالحكومة الليبية في مجالات مختلفة، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم وتحسين أدائهم في مجالات الأمن والسلامة العامة.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الليبية في بيلاروسيا بالدور الحيوي الذي تلعبه بيلا روسيا في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.