المنفي يبحث مع سفيرة بريطانيا عدة ملفات المصالحة وتوحيد الجيش

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولاين هورندال، وتناول اللقاء موضوع قرار تشكيل المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وملفي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن هورندال، أشادت بالدور الذي يلعبه رئيس المجلس لتوحيد المؤسسات وخلق بيئة سياسية ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين.

وأعرب المنفي عن تقديره لدور المملكة المتحدة تجاه القضية الليبية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على مواصلة مهامه في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.