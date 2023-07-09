الخوجة: توزيع الثروة ووصول حق الليبي من مبيعات النفط حق لا يمكن إنكاره

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة،أن توزيع الثروة على الأقاليم الثلاثة ووصول حق الليبي في الغرب والشرق والجنوب من مبيعات النفط هو حق لا يمكن إنكاره.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، طالبت بأن يتمتع الليبيون ومن مبدأ المواطنة والشفافية والمساواة الاقتصادية والاجتماعية بثروتهم وأن يتم توزيعها بالشكل العادل بينهم.

وبشأن اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام ،تساءلت الخوجة:”هل هذه اللجنة حقا تستطيع أن تنتج لنا آلية لتقسيم هذه الثروات بالشكل العادل؟”.

وأضافت:”الموضوع لا يعطى جزافا ومن النظرة القصيرة يجب معرفة أبعاده على المرحلة المقبلة لأننا مللنا التجارب الفاشلة”.

الخوجة ختمت حديثها بالقول:” الموضوع لا يعطى جزافا ومن النظرة القصيرة يجب معرفة أبعاده على المرحلة المقبلة لأننا مللنا التجارب الفاشلة”.