نحو 1200 طالب لجوء عالقون على الحدود التونسية الليبية

قالت قناة الجزيرة الإنجليزية، إن قرابة 1200 طالب لجوء عالقون منذ أيام على الحدود التونسية الليبية، بينهم نساء وأطفال وجرحى مع القليل من الطعام والمياه.

ولفتت القناة إلى أن السلطات التونسية نقلتهم إلى مدينة مدنين الحدودية منذ أيام، بينما أكد بعض المهاجرين أنهم يرغبون في العودة إلى بلدانهم، وآخرون يريدون الذهاب إلى أوروبا.

وأضافت الجزيرة أن حرس الحدود الليبي يرفض دخولهم، في حين طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية بوضع حد لما سمته عمليات الطرد الجماعي إلى مناطق نائية قرب الحدود مع ليبيا.

وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” قد اتفق خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي “كمال الفقي” أمس السبت، على تبني سياسة مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتسلل عبر الحدود بين البلدين، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية التونسية.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية + ليبيا الأحرار

