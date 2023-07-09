رئيس مجلس التخطيط الوطني يؤدي اليمين القانونية

العنوان-بنغازي

أدى رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من مجلس النواب أحمد خليفة حمد أبريدان، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وذلك بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وكان قد صوت مجلس النواب خلال جلسته التي عُقِدت يوم 26 يونيو الماضي في مدينة بنغازي، على اختيار أحمد خليفة حمد أبريدان رئيسًا لمجلس إدارة التخطيط الوطني.

وقال بليحق حينها إن تكليف أبريدان جاء بعدما قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبًا بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني السابق.