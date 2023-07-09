داخلية الدبيبة: العثور على موقع أثري يعود للعهد الروماني في بلدية المعمورة

ليبيا- تابع عناصر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار معلومات بشأن العثور علي موقع أثري من قبل مواطن في منطقة قرقوزة التابعة إلى بلدية المعمورة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى عثور المواطن على هذا الموقع أثناء قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به ما قادر لانتقال العناصر برفقة خبيرين من الآثار لمعاينة المكان.

ووفقا للبيان تبين بعد المعاينة إن الموقع أثري عائد للعهد الروماني ليصار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتمثلة بإيقاف المسح والجرف ووضع شريط عازل وتكليف عناصر من جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بحماية الموقع من العبث والسرقة.