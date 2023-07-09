“الشامخ”يبحث تعزيز تأمين المنشآت المالية في بنغازي

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بحث مدير أمن بنغازي أحمد الشامخ، مع رئيس فرع الهيئة العامة لأمن المنشأت بنغازي عمر الأمين، اليوم الأحد بمقر مديرية أمن بنغازي، التعاون المشترك لتأمين نقل الأموال والسيولة النقدية للمصارف وتعزيز تأمين المنشأت المالية بالبلاد

وأكد الشامخ على جاهزية الأجهزة الأمنية والقوات التابعة للمديرية على تأمين المصارف والمنشأت المالية بالشكل المطلوب.

و بين دعم المديرية واستعدادها التام على التعاون مع كافة الأجهزة والادارات الأمنية المختلفة التي تعمل على تعزيز أمن المواطن وأمن ممتلكاته وأمواله.

من جانبه أثنى الأمين على جهود مديرية أمن بنغازي ومنتسبيها في حفظ الأمن والاستقرار داخل مدينة بنغازي وضواحيها مايعزز من ضبط الشارع واستتاب الأمن داخلها.